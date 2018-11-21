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Новости. Общество
20:20, 21 Ноября 2018
фото: Instagram

Кети Топурия подтвердила расставание с Гуфом

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Пара рассталась из-за измены рэпера с 18-летней девушкой.

Несколько дней назад ноября стало известно, что Гуф изменял Кети. Telegram-канал "Пушка" опубликовал эксклюзивные фото и видео с любовницей рэпера, пишет Cosmopolitan.

18-летняя Яна из Екатеринбурга подтвердила их связь и предъявила доказательства. По словам девушки, Гуф сам предложил ей провести время вместе. На момент первой близости Яне было 16 лет.

Узнав, что Яна рассказала СМИ об их связи, рэпер начал угрожать журналистам и уточнил, что платил девушке за секс. "Ты же шлюха, поэтому я не собираюсь извиняться. Я тебе денег отправил за то, что с тобой переспал. Шлюхи хайпуют на мне", – заявил Гуф.

Журналисты связались с Кети Топурией. Певица подтвердила расставание с рэпером: "Я с ним уже не общаюсь, ребят, я не знаю".

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