Кети Топурию поцеловала девушка (ВИДЕО)

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Перед выступлением певица устроила нежную сцену со звездным визажистом.
Солистка группы "А-Студио" примерила откровенный наряд для выступления на музыкальной премии "Золотой граммофон".
Помогала артистке с образом звездный визажист Ольга Романова, пишет Cosmopolitan.
Девушки давно дружат и общаются друг с другом в шутливой манере. На ролике видно, как Ольга заканчивала сценический макияж Кети – припудривала обнаженные плечи. В следующую секунду Романова ласково поцеловала Топурию в плечо. Певица тут же ответила взаимностью – попыталась поцеловать визажиста.
"Какие у меня работники", – восторженно сказала Кети.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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