Кети Топурию поцеловала девушка (ВИДЕО)

Перед выступлением певица устроила нежную сцену со звездным визажистом.

Солистка группы "А-Студио" примерила откровенный наряд для выступления на музыкальной премии "Золотой граммофон".



Помогала артистке с образом звездный визажист Ольга Романова, пишет Cosmopolitan.

Девушки давно дружат и общаются друг с другом в шутливой манере. На ролике видно, как Ольга заканчивала сценический макияж Кети – припудривала обнаженные плечи. В следующую секунду Романова ласково поцеловала Топурию в плечо. Певица тут же ответила взаимностью – попыталась поцеловать визажиста.



"Какие у меня работники", – восторженно сказала Кети.