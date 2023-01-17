Kia отзывает Sorento

У автомобилей обнаружены неисправные коробки передач.

Корейский производитель автомобилей Kia отзывает в России больше пяти тысяч машин марки Sorento, сообщает Росстандарт.

Водители стали жаловаться на толчки при переключении передачи, вибрацию при трогании с места и при ускорении. Специалисты компании решили, что нужно перегрузить программное обеспечение модуля управления коробкой передач. Этот ремонт будет сделан бесплатно.

Как определить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, читайте в проекте «Жизнь и кошелек».