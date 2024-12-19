«Кидают снег в окна и портят чужие вещи»: петрозаводчанка пожаловалась на детей в районе Петрозаводска

Горожанка призвала родителей обратить внимание на своих детей, пока не поздно.

Горожанка пожаловалась на детей, которые кидают огромные комки снега в окна и портят чужое имущество. Об этом сообщили в паблике Голиковка-Зарека | Петрозаводск.

Дети попали в объектив камер внутреннего наблюдения, поэтому жительница дома призвала родителей узнать своих детей и принять меры, пока она не обратилась к правоохранителям.



«Уважаемые родители! Если вы узнали своих детей, то прошу провести беседу. Воруют вещи с подъезда, кидают в окна огромные комки снега. В подъезде видеонаблюдение и все зафиксировано. В следующий раз буду обращаться в соответствующие органы. Научите детей не брать то, что не принадлежит им и не портить чужое имущество», — написала горожанка в соцсети.

Ранее мы писали о том, что злоумышленники кидали комки снега в открытые окна Петрозаводска.