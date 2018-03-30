Ким впервые в 2018-м показала свой "кардашьян"

Светская львица воспитывает троих детей, но это не мешает ей заниматься собственным бьюти-бизнесом и демонстрировать поклонникам свои упругие формы в соцсетях.

Ким Кардашьян вовсю занимается разработкой своей новой линии косметики. Так, американская звезда выложила в "Инстаграме" откровенное фото с заднего ракурса, пишет life.

На чёрно-белом снимке Кардашьян стоит после душа и красится в ванной, демонстрируя свои упругие ягодицы в чёрном спортивном белье. Восторженные поклонники то и дело восхваляли прекрасную фигуру светской львицы.

Но не только на обнажённых фото Ким можно разглядеть её идеальную фигуру. На снимке с визажистом Марио Дедивановичем Кардашьян стоит в чёрном боди, которое только подчеркнуло все прелести её фигуры.

Однако здесь подписчики уличили её в чрезмерном использовании фотошопа из-за слишком узкой талии и слишком постройневшего тела Ким.