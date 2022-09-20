Кино про вепсскую культуру снимут в Карелии

В Карелии стартует проект по созданию короткометражных фильмов о вепсской культуре.

В Карелии планируется реализовать проект «Вепсская земля». Он предполагает создание серии видеороликов, в которую войдут 10 короткометражных документальных сюжетов о культуре, истории и традициях вепсов. Об этом информирует Минкульт республики.

Сообщается, что в рамках проекта планируется проведение исследовательской работы по изучению современного состояния вепсской культуры. В качестве экспертов будут задействованы специалисты, занимающиеся возрождением вепсской культуры на территории Карелии, носители языка, активисты, филологи, а также молодежь, заинтересованная в сохранении культурной уникальности региона.

Проект «Серия короткометражных фильмов «Вепсская земля» реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что мошенники приглашают жителей Карелии на фейковый кастинг в кино «Бременские музыканты».