Кинокритики выбрали самый страшный фильм в истории

Эксперты портала NME объявили испанский хоррор "Уиджи: Проклятие Вероники" самым страшным фильмом ужасов в истории.

Показатели рейтинга ленты на портале Rotten Tomatoes составляют 100%.

В основу сюжета легла история двух героинь-подростков — Вероники и Розы. Используя доску "уиджи" для спиритических сеансов вызова душ умерших, они пытаются связаться с духом погибшего бойфренда Вероники, но вместо этого вызывают дух ее покойного отца, сообщают "Известия".

Авторы картины настаивают, что сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1991 году, когда школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро скончалась после игры с "уиджи".

Ранее стало известно, что самой любимой мелодрамой жителей России стал фильм "Форрест Гамп". Вторую позицию занял "Титаник", третью — "Москва слезам не верит".