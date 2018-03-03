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Новости. Культура
12:30, 03 Марта 2018

Кинокритики выбрали самый страшный фильм в истории

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Эксперты портала NME объявили испанский хоррор "Уиджи: Проклятие Вероники" самым страшным фильмом ужасов в истории.

Показатели рейтинга ленты на портале Rotten Tomatoes составляют 100%.

В основу сюжета легла история двух героинь-подростков — Вероники и Розы. Используя доску "уиджи" для спиритических сеансов вызова душ умерших, они пытаются связаться с духом погибшего бойфренда Вероники, но вместо этого вызывают дух ее покойного отца, сообщают "Известия".

Авторы картины настаивают, что сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1991 году, когда школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро скончалась после игры с "уиджи".

Ранее стало известно, что самой любимой мелодрамой жителей России стал фильм "Форрест Гамп". Вторую позицию занял "Титаник", третью — "Москва слезам не верит".

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