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Кинолог рассказал, какие люди могут стать жертвами агрессии со стороны собак

Новости. Общество
00:10, 28 Октября 2024
фото: © Кадр из фильма «Свора»

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Специалист перечислил факторы, вызывающие агрессию со стороны животных.

Собаки дружелюбны и чаще всего открыты к новым знакомствам и общению с разными людьми. Но есть факторы, которые могут сказаться на негативном восприятии человека собакой. Например, многим питомцам не нравятся резкие запахи, поэтому человек с ярким парфюмом может его смутить. Об этом «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Конечно, собака не будет просто так испытывать антипатию к человеку. Причины не всегда очевидны для нас, но абсолютно естественны для собаки. Питомца могут смущать запах духов, тембр голоса, жесты, манера общения и многое другое. Важно подмечать это и стараться минимизировать, чтобы бесконфликтно общаться с животным», — сказал он.

Так, человек даже в легком алкогольном опьянении может стать серьезным раздражителем для собаки, отметил специалист.

«Дело здесь не только в запахе, но и в том, что алкоголь меняет состояние человека: он может стать непредсказуемым для животного. Помимо того что питомец слышит запах алкоголя, он пугается резких движений, неадекватного, порой агрессивного поведения. Человек в состоянии алкогольного опьянения не всегда отвечает за свои действия и может случайно навредить животному. От контакта с пьяным человеком пытаются уйти практически все собаки», — сказал он.

Люди, которые боятся собак, также могут не понравиться животным. Голубев заявил, что собаки — невероятные эмпаты. Они умеют считывать эмоции человека даже на расстоянии.

«Если вы боитесь собак, то питомец может это понять по-вашему поведению, выражению лица, запаху. Дело в том, что, когда человек боится, организм вырабатывает гормоны стресса, ваш запах меняется и это улавливает животное. Собака может перенять стресс, который испытывает человек из-за этого менее охотно идти на контакт и остерегаться вас. Но питомец может отреагировать и по-другому, например, проявив агрессивное поведение. Ведь естественной реакцией любого организма на стресс: бей, беги или замри. Как отреагирует питомец в конкретной ситуации, будет зависеть от его особенностей и опыта», — предупредил эксперт.

Человек с ярким парфюмом тоже может оттолкнуть собаку, сообщил кинолог.

«У собак чувствительное обоняние. Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Если человек использует очень яркий парфюм, это может повлиять на собаку. Некоторые запахи могут вызывать у собак дискомфорт, беспокойство и даже агрессивное поведение. Дело в том, что питомцы познают мир, полагаясь на свое обоняние, любой резкий запах может негативно сказаться на восприятии собаки», — сказал он.

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