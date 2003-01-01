Кинологи из Карелии вошли в пятерку сильнейших на чемпионате МВД России

Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Карелия успешно выступили на чемпионате МВД России по многоборью кинологов.

Команда республики заняла четвертое место в общекомандном зачете. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Чемпионат проходил в Нижегородской области, он был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали 77 команд из регионов России, а также представители Беларуси, Индии, Таджикистана и Кыргызстана. Всего в мероприятии приняли участие более 250 кинологов.

Карелию на чемпионате представляли старший лейтенант полиции Иван Аметов с бельгийской овчаркой Эшли, старший лейтенант полиции Михаил Кузьминов с немецкой овчаркой Мич и лейтенант полиции Ксения Шельвах с джек-рассел-терьером Рей.

Участники соревновались в поиске наркотических средств, обнаружении взрывчатых веществ и розыскной деятельности. Собаки демонстрировали навыки обследования местности, транспорта и багажа, а также поиска и задержания условных нарушителей.

Напомним, ранее сообщалось, что собаки, состоящие на службе в Карельской таможне, обнаружили 965 граммов амфетамина, спрятанных в зёрнах кофе под обшивкой багажника легкового автомобиля.