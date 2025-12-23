Кинологи в Петрозаводске передали щенков бельгийской овчарки в новый дом и на службу в Мордовию

В Центре кинологической службы МВД по Карелии нашли новых хозяев для двух щенков бельгийской овчарки малинуа, которые родились здесь в сентябре.

Судьба у щенков сложилась по-разному. В МВД Карелии рассказали подробности.

Первый щенок по кличке Пайк, отличающийся энергичностью и любознательностью, отправился служить в другой регион. За ним приехал специалист из Саранска, чтобы забрать собаку в Мордовию. Там Пайка уже ждет опытный кинолог, который продолжит его дрессировку и в будущем будет работать с ним в паре.

Второй щенок, Питер, остался в Петрозаводске, но не для службы. Из-за травмы, полученной при рождении, у него развилась частичная потеря слуха, поэтому он не сможет стать служебной собакой. Поэтому было решено передать Питера на воспитание в обычную семью. Новый хозяин щенка — человек с большим опытом содержания животных, дома у него уже живут собака и кот.

Сотрудники полиции, которые три месяца ухаживали за щенками и их мамой, с теплотой проводили своих питомцев. Они пожелали новым владельцам терпения, радости от общения и счастья в жизни с их новыми четвероногими друзьями.