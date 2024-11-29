Кинотеатр Петрозаводска представил новый ролик о карельских ремеслах

Кинотеатр «Премьер» опубликовал видео о карельских ремеслах.

В новом видео, представленном кинотеатром «Премьер», зрители могут погрузиться в мир карельских народных промыслов. Оно посвящено мастеру Елен Кудряшовой.

«Народные промыслы и ремесла Карелии уходят глубоко корнями в историю карельского народа и отражают его самобытность, мировоззрение, религию, особенности быта и традиции. В настоящее время на территории республики сохранились семьи, передающие тайны мастерства из поколения в поколение», — поделились на странице кинотеатра.