Кинотеатр в центре Петрозаводска предупредил о сбое расписания на сайте

О технических неполадках сообщил Дом культуры.

Технический сбой произошел на сайте кинотеатра, который находится в ТЦ «Тетрис». Об этом сообщили в паблике Дом Культуры Петрозаводск.

«Друзья, по техническим причинам на нашем сайте сейчас нет возможности посмотреть афишу и купить билет в кино, но кинотеатр работает в обычном режиме и вы всегда можете приобрести билет на любой сеанс в кассе кинотеатра», — предупредили горожан и гостей Петрозаводска авторы поста.

Пока устраняют неполадки с сайтом, афишу будут публиковать на стене группы. Кроме того, информацию о предстоящих кинопоказах можно уточнить у администратора по номеру телефона +7 (981) 410-51-25 или на сайте Тетриса в разделе «кинотеатр».



