Кинотеатр в ТЦ «Тетрис» в Петрозаводске не закрыт

Менеджмент ТРЦ «Тетрис» сообщает, что в настоящее время кинотеатр в здании закрыт не будет.

«Столица на Онего» обсудила с управляющей ТРЦ «Тетрис» Светланой Малегиной, как выживают в нынешних условиях торговые центры Петрозаводска.

— Что происходит с кинотеатром в «Тетрисе»? Российский кинопрокат в целом переживает непростые времена. Накануне стало известно, что государство отказало частным кинотеатрам в господдержке, и поэтому все они оказываются на грани выживания.

— Да, кинотеатрам тяжело сейчас, так как значительно сократился объем кинопоказа. Мало картин, которые они могут демонстрировать зрителям. Соответственно, у них сократилось количество посетителей. Однако в нашем торговом центре на базе кинотеатра есть еще бистро. Оно обеспечивает бизнес-ланчами и обедами офисы, которые расположены вокруг «Тетриса», и кроме этого там обслуживаются посетители кинотеатра, поэтому в целом у них дела идут неплохо.

— То есть закрытие кинотеатра в «Тетрисе» в ближайшее время не ожидается?

— На данный момент — нет.

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