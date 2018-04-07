Кинотеатры появятся в Олонце и Пудоже

Фонд кино одобрил заявки правительства Карелии на создание кинотеатров в Пудоже и Олонце, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Два города получат средства федерального бюджета на закупку цифрового оборудования, мебели и на приспособление районных домов культуры под кинопоказ. Таким образом мы восстанавливаем муниципальную сеть кинотеатров в Карелии на новом техническом уровне", - написал он "ВКонтакте".

Жители получают доступную услугу кинопоказа во всех современных форматах, а учреждения культуры расширяют свои возможности, в том числе по зарабатыванию дополнительных денег для своего развития, сказал он.