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Новости. Культура
09:21, 07 Апреля 2018

Кинотеатры появятся в Олонце и Пудоже

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Фонд кино одобрил заявки правительства Карелии на создание кинотеатров в Пудоже и Олонце, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Два города получат средства федерального бюджета на закупку цифрового оборудования, мебели и на приспособление районных домов культуры под кинопоказ. Таким образом мы восстанавливаем муниципальную сеть кинотеатров в Карелии на новом техническом уровне", - написал он "ВКонтакте".

Жители получают доступную услугу кинопоказа во всех современных форматах, а учреждения культуры расширяют свои возможности, в том числе по зарабатыванию дополнительных денег для своего развития, сказал он.

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