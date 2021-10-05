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Киноуроки нравственности начнутся в детсадах Петрозаводска

Новости. Общество
07:15, 05 Октября 2021
фото: © Андрей Киреев / РИА Новости

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В детских садах Петрозаводска начнут проводить киноуроки нравственности, сообщают в мэрии карельской столицы.

Карелия присоединилась к всероссийскому проекту «Киноуроки в детском саду». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Основная цель проекта — «формирование у детей важных нравственных качеств с использованием игрового кино».

Пилотными учреждениями, которые начнут использовать киноуроки, станут детские сады Петрозаводска № 89, 56, 22, 34, 72, 83, 87, 110. Присоединиться к ним могут и другие образовательные организации. 

«Первым этапом проекта станет анкетирование и знакомство с программой педагогов и родителей. Далее в течение года старшие дошкольники под руководством своих наставников через кинофильмы будут узнавать о том, какие качества человека заслуживают уважения», — заявляют в мэрии Петрозаводска.

Инициатором проекта выступает региональное отделение Всероссийской общественной организации «Воспитатели России». Новая программа подготовки дошкольников получила название «Искусство созидать: воспитание нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста». В Карелии она реализуется при поддержке министерства образования и спорта республики, Центра «ИНТЕЛРОСТ» и других партнеров.

Ранее сообщалось, что в райцентре Карелии малышей в детсаду кормили продуктами сомнительного качества.

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