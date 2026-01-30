Кипяток залил столярную мастерскую в Петрозаводске

Видео опубликовала карельский мастер Юлия Кочегина.
Она пояснила, что 30 января в мастерской прорвало трубу с горячим отоплением.
— Сложно оценить убытки сейчас, но они точно очень большие… Температура в помещении была такой, что пластиковые банки с краской просто расплавились… Спустя даже два часа отключения горячей воды идут испарения. Для меня, конечно, это просто огромный удар, — рассказала Юлия Кочегина.
Как добавила петрозаводчанка, 50% оборудования потеряно, полностью придётся заменить пол. Потярена и сувенирная продукция, которая готовилась на отправку в точки продаж. В мастерской сообщили, что будут благодарны любой помощи, потребуется также помощь с заменой пола.
Видео: https://vk.com/tyylikarelia