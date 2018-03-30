Киркоров рассказал, что сам оплатил ремонт, из-за которого разгорелся скандал

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Ремонт в доме Филиппа Киркорова и его детей был сделан архитекторами передачи «Идеальный ремонт» на средства самого певца, а не Первого канала, сообщила "Комсомольская правда".
О том, что телеканал не оплачивал преображение жилища артиста, изданию рассказал архитектор Андрей Карпов, работавший над проектом:
- Все расходы легли на плечи Филиппа. Моей инициативой было привлечь команду "Идеального ремонта", включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами.
Точную сумму, потраченную певцом на ремонт, Карпов не назвал, но рассказал, как у Филиппа появилась идея обратиться к телевизионщикам:
- Мы делали ремонт в пристройке, которая находится отдельно от дома Филиппа. Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале "Воронины", где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил: "Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?".
Напомним, ранее вокруг передачи "Идеальный ремонт" разгорелся скандал: зрителей возмутило, что Первый преобразил дом для Киркорова и его детей. Увидевшие передачу решили, что ремонт Филиппу сделали за средства канала, и посоветовали создателям проекта помогать людям, которые действительно в этом нуждаются.
В программе "Идеальный ремонт" команда дизайнеров, архитекторов и строителей занимается преобразованием квартир. На сайте передачи говорится, что профессиональный дизайнер "приходит в обычные квартиры, чтобы создать героям идеальный интерьер". Однако участниками проекта преимущественно становятся знаменитости, в частности, ранее в рамках передачи ремонт делали в доме Кристины Орбакайте.
@prasolov_dmitry - архитектор Дмитрий Прасолов @arxy.ru - дизайн студия Дмитрия Прасолова @karpovandrey – архитектор Карпов Андрей www.karpov-buro.ru – архитектурное бюро Андрея Карпова ЗОНА БАССЕЙНА @stekolnoedelo - стекло, зеркала @cleanpark_ - обработка стекол @asko_russia – кухонная встроенная техника @silverhome_design - производство кухни @togasofficialru - текстиль @alurol.ru - рольставни www.vitabreath.ru – оборудование соляных пещер @aeromed_spb - устройство для соляной гигиены @berker_russia - электротехника @usmedica - массажное кресло @italonmebeli.ru - изготовление шкафов для книг белого цвета с оранжевыми полками @esteticaofficial – диваны и кресла @plaza_stone - столешница @_clean4u_ - клининговая компания @italon_ceramica – напольная плитка @dortmax – напольная плитка @benjaminmoore_moscow - краски @verdi_msk - фитостена @ampir_decor - молдинги www.cnwd.ru - щепа @amarant-design.com - двери в салатовый домик @m-karniz.com - карнизы для штор @viewmen - ветки, деревья @donplafon.ru - свет @otdelkino.ru - свет @bohemia_l.c - свет @tashoti_ru – свет от Famous-design.ru @stavni_lux - шаттерсы www.vistamebel.ru - красные барные стулья и кресла @mebel_4nozki - кресла белые @rusrotang - подвесные кресла из ротанга @latuning.ru - балетный станок @flandriss - настенные флорариумы @insta_frybest – посуда с керамическим покрытием @in-french.ru - декор @lamb_and_co - плед крупной вязки @MAESTRO-MEBELER.MOSCOW - изготовление ТВ-стойки красного цвета и барной стойки @redmond_multicookers – мелкая бытовая техника @oracdecor_russia - молдинги
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