Киркоров рассказал, что сам оплатил ремонт, из-за которого разгорелся скандал

Ремонт в доме Филиппа Киркорова и его детей был сделан архитекторами передачи «Идеальный ремонт» на средства самого певца, а не Первого канала, сообщила "Комсомольская правда".

О том, что телеканал не оплачивал преображение жилища артиста, изданию рассказал архитектор Андрей Карпов, работавший над проектом:

- Все расходы легли на плечи Филиппа. Моей инициативой было привлечь команду "Идеального ремонта", включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами.

Точную сумму, потраченную певцом на ремонт, Карпов не назвал, но рассказал, как у Филиппа появилась идея обратиться к телевизионщикам:

- Мы делали ремонт в пристройке, которая находится отдельно от дома Филиппа. Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале "Воронины", где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил: "Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?".

Напомним, ранее вокруг передачи "Идеальный ремонт" разгорелся скандал: зрителей возмутило, что Первый преобразил дом для Киркорова и его детей. Увидевшие передачу решили, что ремонт Филиппу сделали за средства канала, и посоветовали создателям проекта помогать людям, которые действительно в этом нуждаются.

В программе "Идеальный ремонт" команда дизайнеров, архитекторов и строителей занимается преобразованием квартир. На сайте передачи говорится, что профессиональный дизайнер "приходит в обычные квартиры, чтобы создать героям идеальный интерьер". Однако участниками проекта преимущественно становятся знаменитости, в частности, ранее в рамках передачи ремонт делали в доме Кристины Орбакайте.