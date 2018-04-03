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Новости. Общество
20:20, 03 Апреля 2018
фото: Михаил Фролов

Киркоров выпустил "поющие" обои, притягивающие богатство

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У короля российской поп-сцены появился еще один бизнес-проект.

Многие подумают, что обои Филиппа Киркорова обклеены стразами и прочим "шиком-блеском". Как оказалось, у артиста иные представления о домашнем уюте, рассказывает "Комсомольская правда". Вслед за открытием караоке "Филармония" (этот бизнес-проект, по словам артиста, получился весьма прибыльным) и выпуском именного парфюма, Филипп занялся дизайном обоев.

По словам артиста, эта идея появилась во время строительства загородного дома. Тогда ему и поступило предложение от итальянской фабрики Zambaiti Parati и ее российского филиала - Fipar выпустить коллекцию звездных обоев совместно с дизайнером Эдждио Фредди.

Первая коллекция обоев короля российской поп-сцены получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен".

- Эти обои поют. Надо лишь прислушаться. И мы услышим сказочные перезвоны волшебных мелодий, - поэтично начал презентацию своего творения Киркоров. - Погружаясь в работу над коллекцией, я думал, как выразить свою идею об идеальном быте. Все знают мое увлечение модой. Для меня это сказочный мир, где я нахожу не только новые сценические решения, но и черпаю вдохновение. Конечно же, мои знания в области моды послужили сильным подспорьем в создании этой коллекции обоев. Они отвечают самым модным тенденциям.

Презентация проекта прошла в Большом Царицынском дворце. Там артист продемонстрировал гостям образцы обоев, рассказал о работе над проектом.

Обои от Киркорова выглядят и правда стильно - нет вычурности, блеска. Хотя в орнаменте есть легкий намек на дворцовый стиль.

- Вот и в "золотом" цвете у нас есть настенный декор. Басков уже заказал в свои строящиеся хоромы. Это будет мой подарок ему на новоселье, - поделился с журналистами Филипп Киркоров. - Я проследил, чтобы все было сделано по самым высоким технологиям. А то бывает "приклеил и все отвалилось". Здесь же все сделано на совесть. Еще и притянут богатство в ваш дом. Они заколдованы (смеется.).

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