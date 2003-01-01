Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

Житель Кирова Иван Медведев в одиночку проплыл на байдарке от Медвежьегорска в Карелии до Шлиссельбурга в Ленинградской области.
Путешественник преодолел 828 километров за 15 дней. Об этом сообщил Источник Новостей Киров.
Маршрут пролегал по Онежскому озеру, реке Свирь и Ладожскому озеру. Путешественник хотел увидеть исторические места Карелии. По пути он посетил остров Кижи, Онежские шхеры и крепость Орешек.
— Составляю маршруты я очень просто, — отметил собеседник. — Смотрю в навигатор, ищу красивые места и черчу линии. Затем узнаю километры и рассчитываю время, — рассказал путешественник.
Иван рассчитывал, что поход займёт две недели, но погода внесла свои коррективы. На Онежском озере из-за дождей и штормов пришлось пять дней ждать, пока стихнет ветер.
— Самыми тяжёлыми и жестокими были 400 км по Онеге — каждый день встречный ветер и большие волны. Они безумно выматывали к концу дня. Самым сложным оказалось грести — это как шлёпать ладошками по воде и стоять на месте. Сплав получился самым тяжёлым путешествием из всех, что у меня были, — признался Иван. Самая интересная часть похода, по словам Ивана, началась на третий день. После Мегострова в Карелии он шёл вдоль берега, ему нужно было обогнуть Маяк Тамбиц-Нос.
— Там я попал в огромные широкие волны, в которых скрывало с головой. Посёрфил от души, — отметил Иван. — Ловишь волну, и тебя тащит и тащит на новую.
После деревни на выходе из бухты — сразу мыс. В прибое байдарку путешественника перевернуло и оттащило обратно в бухту, пришлось идти на второй заход.
Во время путешествия Иван ночевал в палатке на островах, а питался сублимированной едой из магазинов.