Кирпичи падают на голову пешеходам с аварийного дома в райцентре Карелии (ФОТО)

Жителей Кондопоги предупредили о «камнепаде» с одного из домов на Пролетарской.
В паблике «Подслушано в Кондопоге» предупредили о падающих кирпичах с крыши дома № 3 по улице Пролетарской.
«Будьте осторожны, кирпичи вас поджидают, не проходите мимо», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее кондопожане пожаловались на заброшенный ремонт городского стадиона.
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