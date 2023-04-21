Кирпичи падают на голову пешеходам с аварийного дома в райцентре Карелии (ФОТО)

Жителей Кондопоги предупредили о «камнепаде» с одного из домов на Пролетарской.

В паблике «Подслушано в Кондопоге» предупредили о падающих кирпичах с крыши дома № 3 по улице Пролетарской.



«Будьте осторожны, кирпичи вас поджидают, не проходите мимо», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее кондопожане пожаловались на заброшенный ремонт городского стадиона.







