Кирпичи падают с фасада здания в центре Петрозаводска — предупреждает ЕДДС

С дома №3 по улице Кирова падают кирпичи, прохожим советуют быть осторожными, сообщается в паблике ЕДДС Петрозаводска.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на улице Кирова, 3. С фасада здания со стороны тротуара обваливаются кирпичи. Ограждение отсутствует.

В ЕДДС сказали, что сообщение передано в УК ООО "Доверие" для проверки и принятия мер.