«Китаец» самовольно лишил «француза» преимущества проезда в крупном районе Петрозаводска

Иномарки столкнулись на Древлянке в карельской столице, травмировав юного пассажира.

О происшествии на Древлянке рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в воскресенье, 20 октября, в 12.00 на пересечении улиц Учительская и Хейкконена. Там 58-летний водитель автомобиля Great Wall не уступил дорогу автомобилю Renault под управлением 46-летнего водителя.

Renault ехал по главной дороге и пользовался преимущественным правом проезда — главная дорога меняла на данном перекрестке направление. В результате иномарки столкнулись.

В дорожном происшествии был травмирован 24-летний пассажир автомобиля Great Wall.