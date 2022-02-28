Китай и Индия: какие автомобили будут продавать в России после ухода основных иностранных брендов

Многие иностранные автогиганты заявили о приостановке поставок машин и запчастей в Россию, но на их место придут другие производители.

Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказала партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, присутствие в нашей стране в первую очередь сохранят концерны, имеющие в России собственные автозаводы.

«Корейские бренды занимают примерно четверть нашего рынка, он крайне важен для них. Сильно сомневаюсь, что они решат оставить свой бизнес в России», — аргументирует свою уверенность Моржаретто.

По его прогнозам, с большой долей вероятности останется в России альянс Renault-Nissan, владеющий помимо прочего брендом Mitsubishi.

«Это лидеры российского автомобильного рынка, он крайне важен для них. Сильно сомневаюсь, что эти автопроизводители просто так выйдут из игры», — согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По мнению экспертов, останутся в России, прежде всего, китайские автопроизводители. По прогнозам представителя «Автостата», их доля на рынке новых машин по итогам года увеличится вдвое — с нынешних 10 до 20%.

Даже при самом неблагоприятном развитии событий, компании, которые выпускают машины на российских автозаводах, постараются остаться в нашей стране и будет искать обходные пути.

«Речь может идти, например, о бейдж-инжиниринге. Если удастся достичь договоренностей с китайскими партнёрами, то автомобили Volkswagen вполне смогут продаваться у нас под брендом FAW или Jetta (немецко-китайское СП в КНР), а модели концерна Stеllantis — под маркой Dongfeng», — предположил эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По его мнению, не станут особой преградой и ограничения на поставку компонентов для выпуска автомобилей. При желании можно будет обойти и этот заслон, уверен он. В качестве альтернативы он называет закупки комплектующих без брендов через третьи страны. По его словам, похожая схема уже действовала во времена СССР при поставках некоторых видов оборудования.

Рыночную долю брендов, которые приостановили или приостановят свой бизнес в России, достаточно быстро смогут занять китайские автопроизводители, отмечает Бургазлиев.

«Серьезный рост продаж, который показали бренды из Поднебесной в прошлом году, вполне может привлечь на наш рынок и других крупных автопроизводителей из этой страны — например, BYD, Saik, Foton», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также ожидает выход на российский рынок автопроизводителей из Индии — компаний TATA и Mahindra.