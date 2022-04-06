Китай «поставил на паузу» сотрудничество с Российской академией наук

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что Китай «поставил на паузу» сотрудничество с академией.

Партнеры Российской академии наук (РАН) из Китая «поставили на паузу» сотрудничество с академией, заморозив развитие ранее обсуждавшихся проектов. Об этом в четверг сообщил президент РАН Александр Сергеев в ходе Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022», которая проходит в МГИМО. Об этом информирует ТАСС.

«Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — сказал Сергеев.

Он добавил, что в любом случае придется возвращаться к нормальному сотрудничеству, в том числе и в области науки. «Поэтому очень правильно вести себя таким образом, чтобы самим не поддаваться на провокации, не рвать отношения, все-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить», — добавил глава РАН.

По словам Сергеева, у РАН продолжаются контакты с теми учеными, которые хотят сотрудничать. Но если речь идет об агентствах и об академиях наук других стран, то обстановка очень сложная. Как отметил глава РАН, «никогда такой ситуации не было».

«Наши коллеги, руководители академий наук ряда стран, просто отказываются от контактов. Более того, после обмена различными предложениями, проведения встреч, конечно, в интернете, различных дискуссий, просто откладывают или срывают вот эти мероприятия, говоря, что академия наук — это тоже организация, которая находится в политическом поле, что «нам это делать очень сложно, нам это делать запрещено», — сказал Сергеев.

В результате, по его словам, у РАН сейчас с большинством академий наук из тех, с которыми было прекрасное сотрудничество, отношения заморожены. Среди них и очень важные партнеры — академия наук Германии «Леопольдина», Французская академия наук и Национальная академия наук США.