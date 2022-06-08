Китай станет одним из основных рынков сбыта продукции из Карелии, надеется гендиректор ЦПЭ

Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» рассчитывает на увеличение поставок продукции местных предприятий в Китай.

Об этом заявила генеральный директор Фонда Ольга Захарова на видеоконференции с участием представителей органов власти и бизнеса Карелии и китайской провинцией Фуцзянь.

«Республика Карелия обладает огромным потенциалом для экспорта разнообразной качественной продукции, большим научным и инновационным потенциалом. Социально-экономические показатели последних лет показывают, что регион имеет устойчивую тенденцию развития. Карельские компании — экспортеры заинтересованы в установлении и развитии внешнеэкономических связей с партнерами из Китая. Выражаем надежду, что Китайская Народная Республика, включая породненную провинцию Фуцзянь, станет одним из основных рынков сбыта для производителей из Республики Карелия», — сказала Захарова.

В числе основных составляющих в общей структуре экспорта из Карелии она назвала бумагу и картон, целлюлозу, древесину и продукцию деревообработки, а также рыбу, морепродукты и изделия из камня.

В ходе конференции состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по созданию партнерства Шелкового пути между правительствами Карелии и провинции Фуцзянь.