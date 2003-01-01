РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Кинотетрис
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Новости

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10

Названа дата прощания с народным артистом Карелии Владимиром Мойковским

23:00

Проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

21:45

Сертификаты на покупку жилья выдали двум сиротам в Карелии

21:00

Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новую постановку

20:30

Петрозаводчан приглашают пройти 10 тысяч шагов по набережной

20:00

В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

19:30

Обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела

19:00

Заонежский «ангел-хранитель»: умерла супруга биатлониста Владимира Драчева Татьяна

18:30

Владимиру Любарскому продлили срок содержания под стражей

18:00

Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

17:30

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

17:05

Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

17:00

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

16:55

Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

16:35

Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

16:15

﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

15:55

Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

15:35

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

15:20

Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

15:10

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

15:00

Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

14:40

«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

14:20

В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

14:00

«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

13:45

Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

13:20

Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

13:00

Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

12:45

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

12:10

В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

11:50

В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

11:30

В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

11:15

T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

11:10

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

10:50

22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

10:30

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

10:15

В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

10:00

Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

09:38

Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

09:20

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

09:00

Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

08:40

Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

08:20

Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

08:00

В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

07:40

Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

07:20

Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

07:00

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10
Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина
Сегодня 00:10 Общество
Поделиться

Китай за первые восемь месяцев 2025 года нарастил закупки российского вина, импорт превысил 1,2 миллиона долларов.

фото: © Столица на Онего

Этот показатель вдвое выше, чем за тот же период предыдущего года, что сделало Китай крупнейшим импортером данной продукции, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства РФ.

По данным центра, общая стоимость экспорта российского вина за указанный срок достигла 4 миллионов долларов, продемонстрировав рост почти на 30% в годовом исчислении. Физический объем поставок составил около 2,5 тысячи тонн, увеличившись на 17%.

Основными импортерами стали: Китай (31% от общего объема), Беларусь (23%), Казахстан (15%), Турция (8%) и Абхазия (6%).

Уточняется, что наибольшую долю в экспорте заняли игристые вина — примерно 1,5 тысячи тонн на сумму свыше 2,4 миллиона долларов. На втором месте по объему оказались виноградные вина в таре до двух литров — более 800 тонн на сумму около 1,5 миллиона долларов. Кроме того, Россия поставляет на внешние рынки виноградное сусло.

 

Обсудить (0) в ленту
Как работает карельский турбизнес осенью
Парусники, шпаги, гардемарины - фестиваль "Алые паруса над Онего" прошел в Петрозаводске
Большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстные - сразу две выставки собак прошли в Петрозаводске
В Петрозаводске прошел финал конкурса «Дока» среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем»
Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
Наша стратегия — ежегодный рост объема инвестиций на 5 млрд рублей
Об рекордных инвестициях в карельскую экономику и дальнейших планах.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение