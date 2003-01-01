Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

Китай за первые восемь месяцев 2025 года нарастил закупки российского вина, импорт превысил 1,2 миллиона долларов.

Этот показатель вдвое выше, чем за тот же период предыдущего года, что сделало Китай крупнейшим импортером данной продукции, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства РФ.

По данным центра, общая стоимость экспорта российского вина за указанный срок достигла 4 миллионов долларов, продемонстрировав рост почти на 30% в годовом исчислении. Физический объем поставок составил около 2,5 тысячи тонн, увеличившись на 17%.

Основными импортерами стали: Китай (31% от общего объема), Беларусь (23%), Казахстан (15%), Турция (8%) и Абхазия (6%).

Уточняется, что наибольшую долю в экспорте заняли игристые вина — примерно 1,5 тысячи тонн на сумму свыше 2,4 миллиона долларов. На втором месте по объему оказались виноградные вина в таре до двух литров — более 800 тонн на сумму около 1,5 миллиона долларов. Кроме того, Россия поставляет на внешние рынки виноградное сусло.