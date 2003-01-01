Китай вводит безвизовый режим для россиян

Власти Поднебесной ослабили требования для въезда граждан России.
С 15 сентября 2025 года граждане России с обычным загранпаспортом получат право на безвизовый въезд в Китай на срок до 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.
— В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта, — заявил дипломат.
Он отметил, что жители нашей страны смогут посещать Поднебесную с целью бизнеса, туризма, встречи с родственниками или обмена визитами.