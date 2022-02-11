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Китай заказывает в Карелии крупные партии бумаги зеленого цвета

Новости. Экономика
14:02, 14 Февраля 2022
фото: © Михаил Скрипкин

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Постепенный отказ Кондопожского ЦБК от производства газетной бумаги и переход на альтернативные виды продукции позволил привлечь крупные заказы из-за рубежа.

Об этом рассказал гендиректор предприятия Виктор Толстов во время визита на комбинат главы Карелии Артура Парфенчикова.

По словам гендиректора, диверсификацию производства было решено провести в связи со спадом рыночного спроса на газетную бумагу. Поэтому предприятие наращивает выпуск тонкого картона и цветной бумаги. Их доля достигает 20% от всей выпускаемой продукции.

Большой интерес к цветной бумаге проявил азиатский рынок. Например, Китай, в больших объёмах стал заказывать зелёные листы формата «А4». Их используют для написания контрольных работ в учебных заведениях страны.

В ближайшем будущем Кондопожский ЦБК намерен впервые в России освоить выпуск вискозной целлюлозы.

«Уже сегодня мы видим, как стремительно осуществляются программы по развитию и обновлению оборудования. Для того, чтобы комбинат был конкурентоспособен на мировом рынке, необходимо выпускать несколько видов продукции… Мы абсолютно уверены, что предприятие выйдет на новый этап развития», — сказал Парфенчиков.

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