Китайская делегация высокого дипломатического уровня прибыла в Карелию

Впервые в Петрозаводск для встречи с карельским отделением КПРФ прибыла советник-посланник посольства Китая в РФ Лу Сяоцзюн.

21 августа первый секретарь Карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов встретил в аэропорту китайскую делегацию во главе с советником-посланником посольства Китайской Народной Республики в РФ Лу Сяоцзюн. Впервые Петрозаводск посещают представители Китая такого высокого дипломатического уровня.

В этот же день делегация из Китая встретилась с представителями регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия». Обсудили инвестиционную привлекательность Карелии. Сегодня, 22 августа, тесное общение карельских и китайских коммунистов продолжится во время панельной дискуссии «Проект социализма: вчера, сегодня, завтра», приуроченной к очередной годовщине со дня рождения Дэн Сяопина. Кроме того, участники форума возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь».