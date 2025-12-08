Китайские автобренды Geely и GAC могут уйти из России

Представитель крупнейшего автодилера России прогнозирует возможный уход этих брендов и приход новых.

Бренды Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок. Причина — отсутствие локализации, а по-простому собственного производства в России. Чтобы остаться, сделать им это надо в течение первой половины 2026 года. Так считает генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова, которую цитирует ТАСС.

По прогнозам автодилера, в 2026 году на российском рынке также могут появиться два-три новых китайских автобренда. При этом возможен уход аналогичного количества марок.

— Мы все-таки думаем, что появятся 2-3 новых бренда на российском рынке, пока не знаем какие, - сообщила она. Как отмечается в презентации Виноградовой, в 2026 году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей в РФ может упасть до 4%. Основной причиной являются экспортные ограничения Китая, который выступает источником 80-85% таких поставок.

