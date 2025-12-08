РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Новости

Китайские автобренды Geely и GAC могут уйти из России

00:12

Труп 76-летнего мужчины обнаружили в запертой квартире в Петрозаводске

23:58

Самое важное за сегодня

22:20

Новое общественное пространство благоустроили в парке Удега на Птицефабрике

21:48

«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок

21:01

Связывающий два карельских района мост сдали в эксплуатацию

20:32

Восьмилетний ребёнок поскользнулся и попал под колёса авто в Медвежьегорске

20:01

Карельская компания обошла застройщика с Дальнего Востока в конкурсе на строительство детского сада

19:26

Роскосмос показал самый большой айсберг в мире с орбиты

19:02

Шандалович обозначил ключевую задачу парламента Карелии на 2026 год

18:32

Валентина Пивненко: «Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете поддержку для Карелии»

18:15

Театральная студия из Карелии завоевала Гран-при Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге

18:02

Обманутые дольщики в Карелии записали видеообращение к президенту России

17:42

На трассе «Кола» в Медвежьегорском районе автомобиль съехал в кювет

17:20

Компания «Баренц Групп» начала вручать ключи новоселам престижного жилого дома «Аристократ»

17:05

Снег и похолодание до -8°С ожидаются в Карелии 9 декабря

16:59

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю выросла

16:45

Магазин «Настоящая мебель» в Петрозаводске закрылся и оставил десятки клиентов без заказов и денег

16:20

Юный пловец из Карелии вошёл в шестёрку сильнейших России

16:10

Названы самые популярные марки подержанных автомобилей в Карелии

15:50

Сергей Стугарев избран главой Муезерского муниципального округа

15:37

Юные лыжники из Карелии взяли золото, бронзу и вошли в шестерку сильнейших на «Хибинской гонке»

15:20

Жители Карелии и управляющие компании могут теперь общаться в MAX

15:09

Уничтожившее плодородную почву сельхозпредприятие из Карелии оштрафовали на 215 тысяч рублей

15:01

63-летний житель Калевальского района ушёл на рыбалку и не вернулся

14:49

Петрозаводские врачи спасли мужчину после тяжелого инсульта

14:33

Участие Карелии в федеральном форуме ВАРМСУ: опыт республики представлен среди лучших муниципальных практик страны

14:15

Петрозаводская полиция проводит проверку после поединка подростков в Петрозаводске

14:11

Очередная серия замеров вновь подтверждает соответствие «Шокшинского кварцита» требованиям экологического законодательства

14:00

Пожилой автомобилист сбил пенсионерку на улице Чапаева в Петрозаводске

13:52

В Минобразования Карелии пообещали решить проблемы с выплатами работникам школ и детских садов

13:32

68-летняя женщина попала в больницу после ДТП на Голиковке

13:16

Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

13:03

В Петрозаводске водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

12:44

«Для нас это точка невозврата»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал проигрыш «Сахалинским акулам»

12:31

16-летний электровелосипедист пострадал под колёсами авто в Петрозаводске

12:12

Лису заметили около Республиканского перинатального центра в Петрозаводске

11:57

Карельская лыжница Анна Корякова завершила выступление на Кубке России

11:36

В Карелии предупреждают о возможном мошенничестве в новогоднем туризме

11:05

Поисковики благодаря медальону нашли родственников погибшего в Карелии красноармейца

10:57

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова: «Горожане рады, что убрали желтые контейнеры»

10:36

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов трудоустроился на работу за границей

10:20

Шесть пешеходов и одного электросамокатчика сбили в Петрозаводске на прошлой неделе

10:05

Центр здоровья в петрозаводской поликлинике получил новое оборудование

09:58

25-летний житель Прионежского района избил гостью из-за ложных обвинений

09:29

Стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году

08:59

В десятках домов в Петрозаводске до вечера отключат воду

08:39

России может грозить новая пенсионная реформа из-за демографического дисбаланса

08:20

Пёс, потерявший дом при пожаре в Петрозаводске, обрёл новую семью

08:00

В Петрозаводске определены аварийные дома, которые снесут в Октябрьском районе

07:40

В Петрозаводске стартовал фестиваль «Зимние фонтаны»

07:20

В России могут ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и техникумов

07:00

В Карелии спустя 12 лет встретились в лесу загадочные «ледяные волосы»

06:40

Подросток на велосипеде попал под машину в Петрозаводске

01:37

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10
Китайские автобренды Geely и GAC могут уйти из России
Сегодня 00:12 Экономика
Поделиться

Представитель крупнейшего автодилера России прогнозирует возможный уход этих брендов и приход новых.

фото: © коллаж Столица на Онего

Бренды Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок. Причина — отсутствие локализации, а по-простому собственного производства в России. Чтобы остаться, сделать им это надо в течение первой половины 2026 года. Так считает генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова, которую цитирует ТАСС.
По прогнозам автодилера, в 2026 году на российском рынке также могут появиться два-три новых китайских автобренда. При этом возможен уход аналогичного количества марок.

— Мы все-таки думаем, что появятся 2-3 новых бренда на российском рынке, пока не знаем какие, - сообщила она.  Как отмечается в презентации Виноградовой, в 2026 году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей в РФ может упасть до 4%. Основной причиной являются экспортные ограничения Китая, который выступает источником 80-85% таких поставок.

Недавно мы рассказывали, что в Петрозаводск приходит новый китайский автобренд, который наладил локализацию в России.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене
Новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп» можно купить, сдав в зачет старое жилье
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение