Китайские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Петрозаводске

Советник-посланник посольства Китайской Народной Республики в РФ Лу Сяоцзюнь приняла участие в торжественном мероприятии.
Сегодня делегация китайских дипломатов во главе с советником-посланником посольства Китайской Народной Республики в РФ Лу Сяоцзюнь приняла участие в возложении цветов к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы». Группа китайских товарищей прибыла в Петрозаводск по приглашению Карельского рескома КПРФ.
Вчера, 21 августа, делегация из Китая встретилась с представителями регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия». Сегодня китайские дипломаты принимают участие в панельной дискуссии «Проект социализма: вчера, сегодня, завтра», приуроченной к очередной годовщине со дня рождения теоретика и практика марксизма Дэн Сяопина.