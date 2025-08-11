Китайские ученые разработали установку для борьбы с космическим мусором

Пусковая установка была разработана для решения растущей проблемы орбитального мусора.

Китайские ученые создали компактную пусковую установку, предназначенную для уничтожения космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию газеты South China Morning Post и исследование в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Разработка велась группой под руководством доцента кафедры машиностроения Нанкинского университета науки и технологий Юэ Шуая. Установка запускает капсулу с развертываемой сеткой, которая захватывает обломки и утягивает их в атмосферу для сгорания.

— Пусковая установка была разработана для решения растущей проблемы орбитального мусора... Она запускает капсулу с развертываемой сеткой, которая охватывает обломки и притягивает их в атмосферу, чтобы сжечь, – заявили исследователи.

Ключевое преимущество новой системы – ее скрытность и автономность. Устройство компактно, не требует внешнего питания и обслуживания. В отличие от традиционных пушек, оно поглощает энергию с помощью закрытого газового механизма, не создавая при выстреле дыма, вспышки и значительной вибрации. Это позволяет использовать его без вреда для чувствительной аппаратуры стартовой платформы (например, спутника).

Разработка появилась на фоне заявлений руководства Космических сил США о восприятии Китая как «серьёзной угрозы» в космосе.