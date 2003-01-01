РЕКЛАМА
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске
Сегодня 15:31 Происшествия
Сегодня, 26 октября, на улице Ровио в Петрозаводске произошла авария.

фото: © Н.Колокольникова / Карелия.Ньюс

Столкнулись китайский кроссовер марки Jetour и автомобиль Volkswagen Polo. Авария произошло в 14-30 на перекрестке улиц Ровио и Фролова на Кукковке.

На видео проекта «Мой дом» от компании «Ситилинк» видно, что водитель китайского автомобиля не пропустил вторую легковушку, которая ехала по главной дороге.
Автомобили получили серьезные повреждения. Добавим, что на китайском кроссовере нанесена символика расположенного рядом автосалона. Не исключено, что данный автомобиль использовался для тестовых поездок.

Информации о пострадавших пока нет.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в пятницу, 24 октября, в центре Петрозаводска. 

