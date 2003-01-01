Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

Компания Lonvi Biosciences из китайского Шэньчжэня, специализирующийся на долголетии и бионауках, представила революционную разработку — таблетку от старения.

Таблетка создана на основе экстракта виноградных косточек и способна бороться со старением на клеточном уровне, в том числе способна в теории увеличить продолжительность жизни человека до 150 лет. Препарат нацелен на уничтожение так называемых «зомби-клеток», которые считаются одной из ключевых причин возрастных изменений. Новость публикует новостной англоязычный блог Oddity Central.

Основой для громкого заявления стал препарат на основе процианидина C1 (PCC1) — молекулы, выделенной из экстракта виноградных косточек. Как объясняют разработчики, это вещество воздействует на сенесцентные, или «зомби-клетки». Эти состарившиеся клетки больше не делятся, но не умирают, накапливаются в организме и выделяют вредные вещества, вызывая хроническое воспаление и способствуя развитию возрастных заболеваний.

Генеральный директор Lonvi Biosciences Ип Чжу не скрывает энтузиазма. «Это не просто очередная таблетка. Это Святой Грааль», — заявил он. По его словам, главный ингредиент препарата не только потенциально увеличивает продолжительность жизни, но и снижает риск возрастных болезней, укрепляя здоровье на фундаментальном, клеточном уровне.

Эффективность разработки уже была протестирована на лабораторных мышах. Собственные испытания компании показали, что грызуны, получавшие PCC1, жили в среднем на 9,4% дольше. При этом, если курс лечения начинался в зрелом возрасте, оставшаяся продолжительность жизни животных увеличивалась на впечатляющие 64,2%.

Главный технический директор компании Лю Цинхуа уверен в скором прорыве. «Дожить до 150 лет — вполне реально, — цитирует его издание New York Times. — Через несколько лет это станет реальностью».

Добавим, что издание Oddity Central — по сути, таблоид, который работает с наиболее интересными и необычными новостями со всего мира, стараясь подавать их в сенсационном ключе. В то же время в откровенном вранье и фейках сайт не замечен, и как правило ссылается на надежные источники.

Ранее мы рассказывали, что искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия.