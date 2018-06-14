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Новости. Общество
18:00, 14 Июня 2018

Китайцы вытеснили финнов из тройки туристов в России

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Почти 216 тысяч китайских туристов посетили нашу страну с января по март этого года, что делает жителей Поднебесной третьей по величине группой иностранных путешественников в России.

Об этом 13 июня сообщила "Фонтанка.ry" со ссылкой на Росстат.

Число китайцев выросло почти на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, туристы из этой страны вытеснители из тройки финнов, которые находились там значительное время. Число поездок жителей Суоми в первом квартале, наоборот, снизилось на 13%, до 204 тысяч человек.

Лидером по числу посещений России остается Украина, почти 1,6 млн жителей которой побывали в соседней стране.

На втором месте по числу туристов – Казахстан. Из этой республики Центральной Азии за первые три месяца текущего года приехало 656 тысяч туристов.

Замыкает пятерку по посещениям России еще одна страна-сосед – Азербайджан, откуда прибыло 193 тысячи человек.

В целом число поездок иностранцев в Россию снизилось на 2%, если сравнивать с периодом январь – март прошлого года.

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