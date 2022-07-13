Киты приплыли в Карелию (ВИДЕО)

На Белом море в Кемском районе Карелии запечатлели белух.

В паблике кемпинга «Северная Карелия» опубликовано видео, на котором запечатлено, как по Белому морю плывут белухи.

«Что за красоту мы вам покажем! Отправили квадрокоптер в море, чтобы поснимать белух, и вот какие кадры удалось сделать», — написали авторы видео.

Кемпинг «Северная Карелия» расположен на острове в Белом море. И белухи, по словам организаторов, подплывают настолько близко, что их можно увидеть из каждого шатра.

«Это белые добрые киты, они лакомятся рыбой и порой поднимаются над водой, чтобы проверить, как обстоят дела в кемпинге», — рассказали о морских гостях в кемпинге.