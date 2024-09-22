Расписание социально значимых рейсов из Петрозаводска до Кижи изменится

Изменения начались с 30 сентября.

Как сообщили в паблике Минтранса Карелии, со 2 октября 2024 года вносятся изменения в расписание социально значимых рейсов «Петрозаводск — Кижи — Петрозаводск» с заходов в Сенную Губу (д. Лонгасы):

— отправление из Петрозаводска в 12. 00, прибытие в Сенную Губу в 13.25, прибытие на о. Кижи 13.40;

— отправление с о. Кижи в 13.50, прибытие в Сенную Губу в 14.15, прибытие в Петрозаводск в 15.30.

Как подчеркнули в источнике, корректировки связаны с сокращением светового дня и направлены на обеспечение безопасности организации пассажирских перевозок внутренним транспортом.

Кроме того, Минтранс отмечает, что выполнение рейсов в текущую навигацию завершается 13 октября текущего года.

Узнать о расписании рейсов возможно в кассовом павильоне на причале № 4 (Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1А, +7 911 400 40 60)