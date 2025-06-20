Кижи попали на обложку нового школьного учебника

На обложке нового учебника «Обществознание» для 10 класса появились изображения двух знаковых российских достопримечательностей — Московского Кремля и Кижского погоста.

Как сообщили в музее-заповеднике «Кижи», эти объекты входят в тройку первых памятников России, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.

Третий объект из этого списка — исторический центр Санкт-Петербурга, но его изображение на обложку не вошло.

Напомним, ранее сообщалось, что единые учебники по всем предметам подготовят в России в течение трех лет.