Кижские шхеры в Карелии освободят от колючей проволоки времен войны за 5 млн рублей

Проект «Кижские шхеры. Освобождение» выиграл в конкурсе Фонд президентских грантов.

Фонд президентских грантов окажет поддержку 13 проектов с общим объемом финансирования около 30 миллионов рублей. Эти проекты стали победителями второго конкурса 2023 года. Среди них - «Кижские шхеры. Освобождение» стоимостью около 5 миллионов рублей. Он предусматривает очищение островов Кижских шхер в Онежском озере от колючей проволоки времен Великой Отечественной войны, сообщает «Московский комсомолец в Карелии».

На что еще потратят гранты, знает «МК в Карелии».