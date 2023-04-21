Кижский чай, уха и рыбный стол: в Карелии пройдет большой гастрономический фестиваль

День рыбака отпразднуют на острове Кижи 9 июля.

В День рыбака, 9 июля, на острове Кижи пройдет Большой рыбный фестиваль, сообщили в паблике музея-заповедника. Празднество посвящено традициям рыболовства, рыбному столу и традиционным ремеслам, связанным с рыболовством.

В гавани острова с 12 до 16 часов приготовят «Кижскую уху» и «Кижский чай», которые гости смогут продегустировать. На большой лодке-долбленке будет продукция от карельских производителей и местных жителей.

Пройдут открытые мастер-классы по изготовлению сувениров и приготовлению карельских блюд. Состоится также «Битва за кижские тони» — игра в килу, а с интерактивной программой выступит фолк-группа «Skylark»: инструментальные наигрыши, песни, мастер-класс по игре на кантеле.



Подробнее в группе.