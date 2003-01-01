Кижский погост воссоздали в Minecraft в рамках международного проекта

Уникальный памятник деревянного зодчества, Кижский погост в Карелии, был воссоздан в популярной игровой среде Minecraft в рамках программы цифрового сохранения культурного наследия.
Проект реализован международным сообществом TeamCIS СНГ в рамках масштабной инициативы Build The Earth, целью которой является цифровое сохранение культурного наследия, сообщает Музей Кижи.
Международная команда энтузиастов и историков тщательно воспроизвела архитектурный ансамбль кижского погоста с высокой степенью детализации. В виртуальной модели четко переданы расположение и особенности всех исторических объектов: Преображенской и Покровской церквей, колокольни и ограды комплекса.
Проект направлен на популяризацию культурного наследия России и привлечение внимания молодёжи к вопросам истории и архитектуры. Интерактивный формат позволяет пользователям со всего мира виртуально посетить знаменитый памятник ЮНЕСКО, что подтверждает социальную значимость инициативы по цифровому сохранению исторических объектов.
Напомним, на федеральном канале «Моя планета» в выходные выйдет выпуск о Карелии.