Кижский погост воссоздали в Minecraft в рамках международного проекта

Наша история о Марке Вологдине – первом петрозаводчанине, завоевавшем право драться в самой престижной международной спортивной организации по смешанным единоборствам (ММА) – Ultimate Fighting Championship (UFC) и получившем впервые в истории шоу денежный бонус за зрелищность.

О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз

Проект направлен на популяризацию культурного наследия России и привлечение внимания молодёжи к вопросам истории и архитектуры. Интерактивный формат позволяет пользователям со всего мира виртуально посетить знаменитый памятник ЮНЕСКО, что подтверждает социальную значимость инициативы по цифровому сохранению исторических объектов.

Международная команда энтузиастов и историков тщательно воспроизвела архитектурный ансамбль кижского погоста с высокой степенью детализации. В виртуальной модели четко переданы расположение и особенности всех исторических объектов: Преображенской и Покровской церквей, колокольни и ограды комплекса.

Уникальный памятник деревянного зодчества, Кижский погост в Карелии, был воссоздан в популярной игровой среде Minecraft в рамках программы цифрового сохранения культурного наследия.

