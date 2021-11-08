Кладбище домашних животных обнаружено в защитной зоне на берегу Онего в Петрозаводске (ФОТО)

Жительница Петрозаводска возмутилась появлением захоронений домашних животных в водоохранной зоне Онежского озера.

Об этом она написала в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По ее словам, в минувшее воскресенье она прогуливалась с ребенком по пляжу возле Сайнаволока и заметила множество насыпей, похожих на могилы. Об их назначении говорят похоронные атрибуты.

«Видела там в лесу многие хоронят своих умерших питомцев, могилки украшают, это недопустимо в водоохранной зоне! Так какой-то одарённый на всю голову человек догадался прямо на берегу, на краю пляжа похоронить, под деревцем явно оформленный холмик и цветы на ветках. Люди вы что делаете! Там люди гуляют с детьми», — написала подписчица.

В подтверждение своих слов она разместила фотографии, сделанные в прибрежной зоне.

В комментариях к этой записи один их посетителей сообщил, что видел такие же захоронения на набережной Варкауса.