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«Кладбище» форели, на вонь от которого жаловались жители Карелии, проверили и рыбы не нашли

Новости. Общество
11:19, 16 Ноября 2022

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Проверка возможного захоронения форели в Муезерском районе Карелии не выявила нарушений.

Об этом сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Проверку проводила природоохранная прокуратура, Россельхознадзор и районная ветеринарная служба. Поводом стало видео, появившееся в соцсетях.

Напомним, что в паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» жители Муезерского района опубликовали видео, в котором показали кладбище форели.

«Так зарывают у нас мертвую, дохлую форель, очистки. А медведи ходят ее жрут. Все идет в почву, в болото. Вонища стоит», — прокомментировали авторы видео находку в лесу

Прокуратура связалась с автором видеоролика и организовала совместный выезд на место предполагаемого захоронения. 

Комментарий телеканадлу «Россия 24. Карелия» дала представитель Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Маргарита Холодная.

«В указанном месте не было обнаружено следов техники, не было обнаружено следов захоронения рыбы или частей рыбы. Были обнаружены три охотничьих лабаза, возле двух из них были следы разрытия дикими животными», — пояснила представитель Россельхознадзора.

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