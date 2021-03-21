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"Кладбищенские оградки" сломали в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 22 Марта 2021
фото: Дарья Каликина/vk.com/id23246584
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Ограждения, установленные на проспекте Ленина в рамках программы по благоустройству, местами снесли.

Ограждения, которые появились вдоль проспекта Ленина в 2017 году и были названы горожанами "кладбищенскими", покорежили и сломали. Фото изуродованных элементов благоустройства выложила на свой странице в соцсети общественница Дарья Каликина.

"Вандалы покорежили и местами снесли могильные оградки на проспекте Ленина. Те самые, на которые ушли немалые деньги, которые, похоже не знали куда девать по Комфортной городской среде… Кто и за чей счет все это будет восстанавливать и понимала ли Администрация ПГО, заказывая этот бред, каков будет итог? На фото малая часть, разрушения по всему проспекту Ленина", - комментирует фото общественница.

Напомним, по словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, изначально такие высокие ограждения задумывались специально для сохранения газонов, которые также обновляются в ходе благоустройства проспекта Ленина.

"Большинство газонов в Петрозаводске не соответствует нормативам с точки зрения правил безопасности дорожного движения, - заявила Мирошник, - снег и песко-соляную смесь скидывают на газоны, где образуется холмик, а газон должен быть ровным и не возвышаться. И при парковке автомобилей граждане предпочитают в любом направлении по газону преодолевать расстояния, поэтому в верхней части проспекта Ленина от Энгельса ограждение оправдало себя. Мы видим сохранность газонов".

А если кто-то считает ограждения "кладбищенскими, то, как считает Ирина Мирошник, это всего лишь субъективное мнение.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-22 09:38:30
Кругом враги, в общем
кир
2021-03-22 09:36:08
Полудикому населению желательно оградки в два метра установит. Слов и правил оно не понимает.
David .
2021-03-22 09:41:51
кир, скучаешь по родной зоне?
Вася
2021-03-22 09:31:14
Под звуки виолончели
Россию разули, раздели
Вася
2021-03-22 09:29:39
Вы любите Россию ?!
Стадо -- Бэээ !!
Изя
2021-03-22 09:38:47
Вася, +++++
наташка
2021-03-22 09:26:26
Либерда разломала в бессильной злобе. Был замечен мужичонка в грязной желтой куртке
David .
2021-03-22 09:20:19
Бабло отмыли-снимайте свое "кладбище" нахрен!
кир
2021-03-22 09:34:03
давидка возбудился. У него весеннее обострение, - сказал кот.
David .
2021-03-22 09:36:47
кир, Недоброе утро-клоун! :)
кир
2021-03-22 09:49:55
Davidка тебе каждый день мучением кажется. Сам лентяй и бестолочь.
Изя
2021-03-22 09:31:14
David ., +100500 , надурковалась мэрия в сласть )) :)
нетюлень
2021-03-22 08:56:16
Пешеходы их перешагивают. Снести так, как на фото, можно только автомобилем при ДТП. Или трактором.
Сами ограждения исполнены скверно и уже проржавели по швам. Старые советские, из труб и цепей, кое-где служат до сих пор. Сравните: 30 лет и 4 года!
drug
2021-03-22 08:45:04
Юлия Ивановна - как же так.
Любимые вами оргадки сломали.
А может в Минстрой - ООО Свой дом заберете.
Изя
2021-03-22 08:43:24
Снимать эти оградки надо , превратили весь город в кладбище . А садить надо больше деревьев . :)
David .
2021-03-22 09:18:11
Изя, +100
bizer
2021-03-22 08:10:52
по всему городу установлены камеры, особенно на пр. Ленина - выяснить кто это сделал - не очень сложно (при желании, конечно)
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