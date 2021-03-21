"Кладбищенские оградки" сломали в центре Петрозаводска (ФОТО)

Ограждения, установленные на проспекте Ленина в рамках программы по благоустройству, местами снесли.

Ограждения, которые появились вдоль проспекта Ленина в 2017 году и были названы горожанами "кладбищенскими", покорежили и сломали. Фото изуродованных элементов благоустройства выложила на свой странице в соцсети общественница Дарья Каликина.

"Вандалы покорежили и местами снесли могильные оградки на проспекте Ленина. Те самые, на которые ушли немалые деньги, которые, похоже не знали куда девать по Комфортной городской среде… Кто и за чей счет все это будет восстанавливать и понимала ли Администрация ПГО, заказывая этот бред, каков будет итог? На фото малая часть, разрушения по всему проспекту Ленина", - комментирует фото общественница.

Напомним, по словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, изначально такие высокие ограждения задумывались специально для сохранения газонов, которые также обновляются в ходе благоустройства проспекта Ленина.

"Большинство газонов в Петрозаводске не соответствует нормативам с точки зрения правил безопасности дорожного движения, - заявила Мирошник, - снег и песко-соляную смесь скидывают на газоны, где образуется холмик, а газон должен быть ровным и не возвышаться. И при парковке автомобилей граждане предпочитают в любом направлении по газону преодолевать расстояния, поэтому в верхней части проспекта Ленина от Энгельса ограждение оправдало себя. Мы видим сохранность газонов".

А если кто-то считает ограждения "кладбищенскими, то, как считает Ирина Мирошник, это всего лишь субъективное мнение.