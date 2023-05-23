Кладезь йода в Карелии и профилактика болезней: специалист рассказала о щитовидной железе

Главный внештатный эндокринолог Карелии рассказала о щитовидной железе, ее заболеваниях и способах их профилактики.

По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, с проблемами, связанными со снижением функций щитовидной железы, сталкиваются 2% населения планеты. Среди них 8% — это люди старше 60 лет. Узловые образования выявляются у 30% взрослых, зоб — у 10-30% населения в регионах йодного дефицита, к которым относится и Карелия. Различными заболеваниями щитовидной железы страдает в общей сложности не менее трети населения планеты.

Во Всемирный день щитовидной железы, который отмечается 25 мая, мы поговорили с главным внештатным детским эндокринологом Карелии Татьяной Варламовой, чтобы узнать о ситуации с заболеваниями «щитовидки» в республике.

«У нас огромное количество эндокринных желез. Но, пожалуй, главной из них, служащей „дирижером“ всей эндокринной системы, является щитовидная железа. Она регулирует когнитивные функции, рост и развитие, профилактику атеросклероза, способствует сохранению и вынашиванию беременности. Фактически, без щитовидной железы организм существовать не может. Например, понятие „кретин“ в древности относилось к людям, у которых отсутствовала щитовидная железа и, соответственно, не было ее гормонов.

Для синтеза гормонов щитовидной железы нужен основной элемент — йод. Без него существование человека невозможно. Он должен поступать в организм постоянно. Важная особенность — йод не накапливается в организме человека, поэтому рацион должен быть сбалансирован.

При нехватке йода в питании начинают развиваться различные заболевания щитовидной железы: зоб, который может сопровождаться снижением функций железы, называемым гипотиреозом; узлы щитовидной железы; в дальнейшем — даже рак. У детей гипотиреоз может быть врожденным, когда из-за дефицита йода щитовидная железа попросту не сложилась», — поделилась мнением специалист.

Каким образом проводить профилактику заболеваний щитовидной железы, надо ли бояться «передозировки» йода и что отличает Карелию в плане йододефицита от большинства других регионов страны, читайте в статье «Столицы на Онего».