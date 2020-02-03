Клаудиа Шиффер поразила поклонников откровенным фото

Знаменитая модель 90-х рискнула сняться обнаженной накануне своего 50-летия.

Одна из самых известных в мире моделей Клаудиа Шиффер опубликовала в социальной сети Instagram откровенное фото, которое порадовало огромную армию ее поклонников. Звезда 90-х рискнула сняться топлес, прикрывшись элегантной дамской сумочкой. На стильной черно-белой фотографии Клаудиа выглядит значительно моложе своего возраста – в этом году топ-модель отметит 50-летний юбилей.





Напомним, Клаудиа Шиффер пришла в модельный бизнес еще в конце 80-х, когда ее снимки попали в популярный журнал "Elle". После этого карьера юной немецкой модели стремительно пошла вверх, и к середине 90-х Шиффер попала в Книгу рекордов Гиннеса как чемпион по количеству снимков на журнальных обложках.