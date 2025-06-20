Клещевой энцефалит выявили еще у двух жителей Карелии

Статистику по клещевым инфекциям обновили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Всего за минувшую неделю в медучреждения обратились 307 человек, из них детей — 63. Нападения паукообразных зафиксированы во всех районах.

За неделю выросло число случаев клещевого энцефалита у жителей Карелии. По данным Роспотребнадзора, клещи с опасной инфекцией покусали двух человек, в том числе одного ребенка в Пряжинском районе.

С 6 марта в Карелии введен мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями житетелей. За это время за медпомощью обратились 2866 человек, 549 из них — дети. Всего зарегистрировано 12 случаев клещевых инфекций — 6 боррелиоза и 6 энцефалита. В пяти случаях опасные заболевания выявлены у детей. Напомним, 9-летний мальчик, которого клещ покусал на даче в Святозеро, по-прежнему находится в реанимации в ДРБ.