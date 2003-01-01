Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

За прошедшую неделю зарегистрировано 53 обращения по поводу укусов клещей.

За прошедшую неделю в Карелии 53 человека обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей, из них 8 — дети, об этом рассказали в Роспотребнадзоре Карелии. С начала сезона 3672 человека обратились к врачам по поводу укусов клещей, из них 678 — дети.

— Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики, — подчеркнули в управлении.

С 6 марта этого года в республике ведется еженедельный мониторинг клещевых инфекций и обращений населения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Первое обращение из-за присасывания клеща в этом году зарегистрировали в начале апреля в Пудожском районе у ребенка. Как и в прошлые годы, пик обращаемости пришелся на 22-24 недели.

— С начала года специфическую профилактику (вакцинопрофилактику) против клещевого энцефалита получили 16 965 человек, в том числе 7 583 ребенка. С начала эпидсезона в республике зарегистрировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе 1 у ребенка (Олонецкий район), и 17 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 4 у детей (г. Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Медвежьегорский районы), — сообщили в управлении.