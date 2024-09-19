Клещи еще нападают на жителей Карелии

Об эпидемиологической обстановке по клещевым инфекциям рассказали в Роспотребнадзоре республики.

На 29 сентября 2024 года в медицинские организации Карелии по поводу присасывания клещей обратились 2 533 человека, из них детей — 468, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

В Петрозаводске зарегистрировали 1 142 обращения жителей, из них детей — 200.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 14 724 человека, в том числе 6 059 — младше 18 лет.

С начала эпидсезона зафиксировали 19 случаев клещевого боррелиоза (из них два случая — дети до 17 лет), 10 случаев клещевого вирусного энцефалита (из них два случая — дети до 17 лет).