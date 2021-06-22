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За неделю в Карелии от укусов клещей пострадали более 300 человек

Новости. Общество
07:25, 23 Июня 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Клещи нападают на людей по всей Карелии, кроме северных районов, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За минувшую неделю в республике с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения обратились 332 человека, из них 32 ребенка. Большинство обращений пришлось на Петрозаводск.

Зарегистрирован 1 случай подозрения на вирусный клещевой энцефалит и 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз.

Всего с начала года клещи в Карелии атаковали 2307 человек, из них 449 детей. В целом это больше, чем в прошлом году, однако дети по сравнению с предыдущим сезоном пострадали в меньшей степени.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всей территории Карелии, кроме Лоухского и Калевальского районов.

Экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,5% от числа обратившихся, среди детей эта цифра выше — 34,7%.

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